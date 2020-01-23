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دوري بلس| LIVEمشاهدة مباراة الأهلي والرائد بث مباشر Suadi LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلى بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الخميس 23/يناير/2020 - 02:01 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستعد نادي أهلي جدة بقيادة المدرب السويسري كريستيان جروس لخوض مباراة قوية ضد الرائد يوم الخميس القادم والموافق 23 يناير وذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة
ويستضيف ملعب الملك عبدالله ببريدة، مباراة الأهلي مع الرائد يوم الخميس القادم حيثُ ستنطلق المباراة عند تمام الساعة الـ7:10 بتوقيت مدينة القاهرة والـ8:10 بتوقيت مكة المكرمة والـ9:10 بتوقيت أبو ظبي.

وينتظر أن يتم نقل مباراة الأهلي مع الرائد في الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين عبر القنوات السعودية الرياضية الأولى بصوت المعلق عبدالله الغامدي.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة من 14 مباراة خاضها الفريق حيثُ حقق الراقي 8 انتصارات وتعادلين و4 هزائم.

بينما يأتي الرائد في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 26 نقطة من 14 مباراة حيثُ فاز الفريق في 8 لقاءات وتعادل لقاء وحيد وخسر 5 لقاءات.

ويسعى الأهلي للاقتراب من النصر صاحب المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة (30 نقطة) فالمنافسة على لقب الدوري السعودي هذا الموسم ستكون مشتعلة بين الثلاثي (الأهلي والنصر والهلال).

ويدخل النادي الأهلي تلك المباراة بمعنويات مرتفعة بعد وصوله إلى دور نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب فوزه على الوحدة بنتيجة هدفين مقابل هدف حيثُ سجل السومة وماركو مارين ثنائية الراقي.
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