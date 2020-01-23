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فوائد الكمون المذهلة لمرضى القولون العصبي
الخميس 23/يناير/2020 - 01:56 م
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ننشر لمرضى القولون العصبي فوائد الكمون المذهلة، حيث يجب ادراج الكمون في نظامهم الغذائي للحفاظ على صحتهم وتجنب المخاطر التي تنجم من القولون.
ومن أبرز فوائد الكمون للقولون ما يلي:
- يساهم الكمون في الوقاية من النفخة بعد تناول الطعام، لذلك حاولي شرب شاي الكمون خلال اليوم للحصول على بطن مسطّح.
- يحارب الغازات التي تصاحب اضطرابات القولون، وفقا لدراسات حديثة.
- يحتوي الكمون على عدد من المركّبات الكيميائية، التي تساعد في التخفيف من أعراض القولون الشائعة.
- يحتوي الكمون على نسبة مهمة من مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة البكتيريا والميكروبات المسببة للأمراض.
- يُنصح بشرب كوب من الكمون المغلي قبل النوم، لتنشيط عمل الجهاز الهضمي، وإزالة المغص، وطرد الغازات، ومعالجة عسر الهضم.
طريقة تحضير الكمون المغلي
- ضعي ملعقة من الكمون المطحون في كوب زجاجي.
- أضيفي الماء المغلي إلى الكمون، وحرّكي المكوّنات.
- غطي الكوب، ودعي المزيج يُنقع لمدة عشر دقائق قبل شربه.
- يمكنكِ تحلية شاي الكمون بملعقة صغيرة من العسل.
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