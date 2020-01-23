Advertisements
Advertisements
Advertisements

فوائد الكمون المذهلة لمرضى القولون العصبي

الخميس 23/يناير/2020 - 01:56 م
Advertisements
الكمون
الكمون
Advertisements
ننشر لمرضى القولون العصبي فوائد الكمون المذهلة، حيث يجب ادراج الكمون في نظامهم الغذائي للحفاظ على صحتهم وتجنب المخاطر التي تنجم من القولون.

ومن أبرز فوائد الكمون للقولون ما يلي:

- يساهم الكمون في الوقاية من النفخة بعد تناول الطعام، لذلك حاولي شرب شاي الكمون خلال اليوم للحصول على بطن مسطّح.
- يحارب الغازات التي تصاحب اضطرابات القولون، وفقا لدراسات حديثة.
- يحتوي الكمون على عدد من المركّبات الكيميائية، التي تساعد في التخفيف من أعراض القولون الشائعة.
- يحتوي الكمون على نسبة مهمة من مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة البكتيريا والميكروبات المسببة للأمراض.
- يُنصح بشرب كوب من الكمون المغلي قبل النوم، لتنشيط عمل الجهاز الهضمي، وإزالة المغص، وطرد الغازات، ومعالجة عسر الهضم.

طريقة تحضير الكمون المغلي
- ضعي ملعقة من الكمون المطحون في كوب زجاجي. 
- أضيفي الماء المغلي إلى الكمون، وحرّكي المكوّنات. 
- غطي الكوب، ودعي المزيج يُنقع لمدة عشر دقائق قبل شربه.
- يمكنكِ تحلية شاي الكمون بملعقة صغيرة من العسل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مريض القولون مرضى القولون العصبي فوائد الكمون المذهلة الكمون

أخبار تهمك

برشلونة يكثف مفاوضاته مع "بديل" لويس سواريز

منذ أقل من ساعة

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

منذ حوالي 19 ساعة

نصيحة غير سارة للأهلي في إصابة حمدي فتحي

منذ أقل من ساعتين

صالح جمعة يصدم الأهلي بقرار ناري

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس سموحة للخطيب بعد ضم ثنائي الأهلي :" شكرا بيبو"

منذ ساعة

"الأرصاد": طقس مختلف اعتبارا من السبت المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا مهما يسعد ملايين المواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

إصابة جديدة في ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صالح جمعة يعود لتدريب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة الأهلي ضد النجم الساحلي

منذ حوالي 4 ساعات

بفرمان من كلوب.. ليفربول يخطط لضم نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول صدمة كيكي سيتين لجمهور برشلونة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

كيف تتخلص من انتفاخ القولون؟

قائمة بأنواع المشروبات الساخنة المفضل تناولها في الشتاء.. طريقة التحضير

فوائد اليانسون لمرضى القولون العصبي

لمرضى القولون العصبي.. اكتشفوا فوائد اليانسون المذهلة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:00 ص

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

رئيس سموحة للخطيب بعد ضم ثنائي الأهلي :" شكرا بيبو"

01:10 م

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

07:08 م

صالح جمعة يصدم الأهلي بقرار ناري

11:13 ص

"الأرصاد": طقس مختلف اعتبارا من السبت المقبل

11:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status