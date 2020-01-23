فوائد الكمون المذهلة لمرضى القولون العصبي

ننشر لمرضى القولون العصبي فوائد الكمون المذهلة، حيث يجب ادراج الكمون في نظامهم الغذائي للحفاظ على صحتهم وتجنب المخاطر التي تنجم من القولون.





ومن أبرز فوائد الكمون للقولون ما يلي:





- يساهم الكمون في الوقاية من النفخة بعد تناول الطعام، لذلك حاولي شرب شاي الكمون خلال اليوم للحصول على بطن مسطّح.

- يحارب الغازات التي تصاحب اضطرابات القولون، وفقا لدراسات حديثة.

- يحتوي الكمون على عدد من المركّبات الكيميائية، التي تساعد في التخفيف من أعراض القولون الشائعة.

- يحتوي الكمون على نسبة مهمة من مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة البكتيريا والميكروبات المسببة للأمراض.

- يُنصح بشرب كوب من الكمون المغلي قبل النوم، لتنشيط عمل الجهاز الهضمي، وإزالة المغص، وطرد الغازات، ومعالجة عسر الهضم.





طريقة تحضير الكمون المغلي

- ضعي ملعقة من الكمون المطحون في كوب زجاجي.

- أضيفي الماء المغلي إلى الكمون، وحرّكي المكوّنات.

- غطي الكوب، ودعي المزيج يُنقع لمدة عشر دقائق قبل شربه.

- يمكنكِ تحلية شاي الكمون بملعقة صغيرة من العسل.