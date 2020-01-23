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أمير كرارة يشارك في احتفالات الشرطة.. ويجسد شخصية الشهيد وائل طاحون

الخميس 23/يناير/2020 - 01:56 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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شارك الفنان أمير كرارة باحتفالية "عيد الشرطة" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك صباح اليوم، وظهر  وهو يرتدي زي رجل شرطة.

وجسد كرارة  قصة الشهيد العميد وائل طاحون، وتوجه برسالة للرئيس ولجميع المصريين بأن يطمئنوا  على حق الشهداء لأنه حتمًا سيعود، ووجه تحية لروح الشهيد وائل طاحون الذي استشهد عام 2015.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، حيث يكرم الرئيس السيسي، عدد من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.
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