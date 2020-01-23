ارتفاع جماعي لأسعار العملات مقابل الجنيه المصري بالبنوك

شهدت أسعار العملات اليوم الخميس 23-1-2020 ، قفزة جماعية أمام الجنيه المصرى مقارنة باسعار أمس، ووفقا لآخر تحديثات الصادؤة عن البنك الأهلى المصري وجاءت الأسعار على النحو التالي:





أسعار العملات الأجنبية

استقر سعر الدولار اليوم فى عدد البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل متوسط سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.76 جنيه للشراء، 15.86 جنيه للبيع، و ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 17.46 جنيه للشراء ، 17.60 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 17.45 جنيه للشراء، و17.58 جنيه للبيع، و ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.68 جنيه للشراء، 20.86 جنيه للبيع مقابل 20.54 جنيه للشراء، 20.71 جنيه للبيع.





أسعار العملات العربية

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 51.64 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع مقابل سعره أمس بـ 51.63 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع، و ارتفع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.19 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع مقابل سعره أمس بـ 4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.











