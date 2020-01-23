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مقتل جنود أتراك بانفجار سيارة مفخخة شمال سوريا

الخميس 23/يناير/2020 - 01:51 م
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جنود أتراك
جنود أتراك
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قتل عدد من الجنود الأتراك ومسلحين موالين لأنقرة، اليوم الخميس بانفجار سيارة مفخخة قرب قرية حمام التركمان بريف الرقة الشمالي في سوريا، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم، نقلًا عن وكالة "سانا" السورية.

                                                                                          

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس، مقتل 40 جنديًا وإصابة 80 من قوات النظام السوري في هجوم بإدلب.

 

 وقال الجيش الروسي، إن نحو 200 مسلح هاجموا موقعًا لقوات النظام السوري في إدلب.

 

وتلقت وزارة الدفاع الروسية، طلبات كثيرة من مدنيين موجودين في إدلب، في مناطق تسيطر عليها فصائل مسلحة، يرغبون في العودة إلى منازلهم الواقعة في أراض تسيطر عليها قوات النظام السوري، حسب تأكيد موسكو.

 

 

 

 

 

 

 

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مقتل جنود أتراك شمال سوريا انفجار سيارة مفخخة

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