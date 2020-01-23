منتخب الكرة النسائية يختتم معسكره اليوم استعدادا لمواجهة المغرب

يختتم المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف معسكره المفتوح عصر اليوم باداء المران بملعب اتحاد الشرطة الرياضى فى اطار استعداداته لاداء مباراة العودة امام نظيره المغربى المقرر لها الثانى من فبراير المقبل بالمغرب المقرر إقامتها بمدينة سلا بملعب بوبكر عمار.





وقرر حسين عبد اللطيف تقسيم اللاعبات الفريقين وإقامة مباراة بينهما اليوم بدلا من خوض مباراة وديه أمام أحد الفرق تجنبا لإصابة اللاعبات.





ومنح الجهاز الفني راحه للاعبات غدا الجمعة لينطلق بعدها المعسكر المغلق يوم السبت وحتى موعد السفر واعلن المدير الفنى ان المعسكر الاخير لن يضم سوى 19 لاعبة فقط هن المرشحات للسفر لاداء مباراة العودة

وأكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو لجنة ادارة الاتحاد المشرف على الكرة النسائية للاعبات عدم وجود مستحيل فى كرة القدم وطالبتهن بالتركيز وعدم تكرار اخطاء مباراة الذهاب وتمثيل مصر بشكل مشرف مهما كانت نتيجة مجموع المباراتين.





كما حرص الدكتور محمود سعد علي حضور المران وطالب اللاعبات بضرورة التركيز وأداء مباراة قوية في المغرب وغلق صفحة المباراة الماضية مشيرا إلي أنها بداية جيدة لفريق وليد لا يتعدي عمره سوي الشهر والنصف