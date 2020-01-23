Advertisements
Advertisements
Advertisements

حكم أخذ مصحف موقوف من المسجد.. الإفتاء تجيب

الخميس 23/يناير/2020 - 01:47 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يتسأل صاحبه: "ما موقف من يأخذ مصحفًا من المسجد موقوفًا لله تعالى بهذا المسجد، فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

أجاب عليه فضيلة الدكتور نصر فريد واصل قائلًا: من يأخذ مصحفًا من المسجد موقوفًا للمسجد فإذا كان قد أخذه من المسجد وخرج خارج المسجد فهو آثم ومرتكب ذنبًا؛ لأنه بمجرد وقف المصحف لله تعالى لهذا المسجد فقد أصبح هذا المصحف ملكًا للمسجد؛ لأنه يزول ملك الواقف عن هذا المصحف بمجرد قوله: وقفته لهذا المسجد.

وبناءً على ذلك: لا يجوز لأحد أن يأخذ المصحف من المسجد ويخرج به خارج المسجد، أما إذا كان قد أخذه وجلس في المسجد ليقرأ فيه القرآن ولم يخرج به من المسجد وأعاده إلى مكان حفظه في المسجد بعد انتهاء القراءة منه فلا إثم عليه في هذه الحالة وإنما يثاب على قراءته للقرآن الكريم. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.

والله سبحانه وتعالى أعلم. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

وقف المصحف دار الافتاء المصرية حكم أخذ مصحف موقوف من المسجد الدكتور نصر فريد واصل أخذ المصحف من المسجد

أخبار تهمك

مفاجأة الأهلي ضد النجم الساحلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

نصيحة غير سارة للأهلي في إصابة حمدي فتحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

منذ حوالي 9 ساعات

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يكثف مفاوضاته مع "بديل" لويس سواريز

منذ أقل من ساعة

أول صدمة كيكي سيتين لجمهور برشلونة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. صالح جمعة يعود لتدريب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

إصابة جديدة في ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

صالح جمعة يصدم الأهلي بقرار ناري

منذ حوالي 3 ساعات

"الأرصاد": طقس مختلف اعتبارا من السبت المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

بفرمان من كلوب.. ليفربول يخطط لضم نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس سموحة للخطيب بعد ضم ثنائي الأهلي :" شكرا بيبو"

منذ ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا مهما يسعد ملايين المواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

هل يجوز للمرأة الحائض مس المصحف ودخول المسجد؟.. أمين الفتوى يجيب

"الإفتاء" توضح حكم أخذ مصحف من المسجد للقراءة فيه بالمنزل

هل يجوز للأب وزوج ابنته الاشتراك في أضحية واحدة؟.. "الإفتاء" تجيب

"الإفتاء" توضح حكم قراءة القرآن من الهاتف أثناء الدورة الشهرية

هل تصح صلاة الإمام مع قراءته للقرآن من الهاتف؟ الإفتاء تُجيب

هل المنتحر يُخلد في النار؟ "الإفتاء" تُجيب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:00 ص

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

رئيس سموحة للخطيب بعد ضم ثنائي الأهلي :" شكرا بيبو"

01:10 م

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

07:08 م

صالح جمعة يصدم الأهلي بقرار ناري

11:13 ص

"الأرصاد": طقس مختلف اعتبارا من السبت المقبل

11:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status