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شاهد.. السيسي يكرم أسر الشهداء خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ68

الخميس 23/يناير/2020 - 01:48 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسماء شهداء الشرطة، خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ68، بمنح أسرهم أوسمة الجمهورية والاستحقاق.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام.

ويأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وتحتفل وزارة الداخلية، خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ 68، حيث أطلقت الوزارة شعارا جديدًا للاحتفال بالذكرى وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة.
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الكلمات المفتاحية

عيد الشرطة السيسي أخبار مصر 25 يناير

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