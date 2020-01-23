وزير الخارجية التركي يدعو لضم جورجيا للناتو

دعا وزير الخارجية التركي، اليوم الخميس، إلى توسيع الناتو وإضافة جورجيا إلى الحلف، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".



وقال ميفلوت كافوسوغلو خلال حلقة نقاشية في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "لا أفهم لماذا لم ندعو جورجيا أو لم نقم بتنشيط خطة عمل لتمكين جورجيا لتصبح عضوًا".



وأوضح كافوسوغلو، أن نظام الدفاع الجوي الروسي S-400 متوافق مع منظمة حلف شمال الأطلسي التي تحتاج إلى تشكيل مجموعة عمل لدراستها.



وأضاف "المزاعم هي أن S400 وF-35s غير متوافقة. هذا هو الادعاء.. وها هو اقتراحنا، فلدينا مجموعة عمل ويمكن لحلف الناتو أن يرأس هذا الأمر، ودعونا نسمح للخبراء بإجراء التقييم والعودة إلينا.. نعتقد أن S400 وF-35 متوافقان"، موضحا "إنه لا يشكل أي تهديدات لنظام الناتو أو لحلفاء الناتو".

