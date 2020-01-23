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بسبب أزمة قلبية.. وفاة مدرس داخل لجنة امتحانات في القليوبية

الخميس 23/يناير/2020 - 01:43 م
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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توفى مدرس، اليوم الخميس، داخل لجنة امتحان لطلاب الثانوي الصناعي، بمدرسة إسكو للتعليم الفني المزدوج بشبرا الخيمة، بسبب إصابته بأزمة قلبية، وتم نقله إلى المستشفى.

البداية عندما تلقى طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بلاغًا من مسؤول اللجنة الامتحانية بإسك، يفيد بوفاة مدرس إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء أعمال المراقبة الامتحانية داخل لجنة بالمدرسة.

تم نقل المدرس إلى المستشفى، وعقب انتهاء الإجراءات الأمنية، نقل الجثمان للصلاة عليه في بهتيم بشبرا الخيمة، على أن يتم نقله إلى البساتين بالقاهرة مسقط رأسه لدفنه.

وقال عجلان، إنه كلف سعيد ندا، مدير إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية بالتواصل مع أهل المدرس وتلبية احتياجاتهم والإشراف على كافة تصاريح وإجراءات الدفن، مشيرا إلى أن المعلمين يضربون أروع الأمثلة في الولاء والانتماء وحب العمل.
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الكلمات المفتاحية

تعليم الدقهلية الفجر الدقهلية التعليم أزمة قلبية

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