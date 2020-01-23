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سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة وسائل النقل بالسلام

الخميس 23/يناير/2020 - 01:43 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي، تخصص في سرقة وسائل النقل بمنطقة السلام، وأخطر مدير أمن القاهرة بالواقعة.

البداية كانت بتفقد ضابط وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، شارع التروللي بجوار الطريق الدائري، تمكن من ضبط كلًا من: "م. م. ن"، 22 سنة، عامل، و"م. م. ع. ا"، 30 سائق، وبحوزتهما سلاح ناري فرد خرطوش، وطلقتين، ومفتاح تشغيل سيارة "مصطنع"، حال شروعهما في سرقة سيارة ملك "ف. س. ف" سائق، بإسلوب "المفتاح المصطنع" باستخدام مفتاح التشغيل المضبوط بحوزتهما.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة، واتهمهما بالسرقة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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الكلمات المفتاحية

سرقة السيارة السلام أمن القاهرة

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