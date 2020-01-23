سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة وسائل النقل بالسلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي، تخصص في سرقة وسائل النقل بمنطقة السلام، وأخطر مدير أمن القاهرة بالواقعة.





البداية كانت بتفقد ضابط وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، شارع التروللي بجوار الطريق الدائري، تمكن من ضبط كلًا من: "م. م. ن"، 22 سنة، عامل، و"م. م. ع. ا"، 30 سائق، وبحوزتهما سلاح ناري فرد خرطوش، وطلقتين، ومفتاح تشغيل سيارة "مصطنع"، حال شروعهما في سرقة سيارة ملك "ف. س. ف" سائق، بإسلوب "المفتاح المصطنع" باستخدام مفتاح التشغيل المضبوط بحوزتهما.



