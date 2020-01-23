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السيسي يوجه رسالة إلى الجيش والشرطة في ذكرى 25 يناير
الخميس 23/يناير/2020 - 01:42 م
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رقية جمال
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسال لرجال الشرطة قال خلالها: "إن ما تخوضونه من حرب شرسة بالتعاون مع رجال القوات المسلحة ضد الإرهاب الأسود سيظل محل تقدير واعتزاز مني ومن الشعب المصري العظيم".
وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش احتفالية عيد الشرطة، اليوم الخميس، أن المهام المقدسة والتضحيات الجسام لا يستطيع حمل أمانتها إلا رجال أشداء يدركون قيمة الانتماء، وأنتم أبناء الوطن الاوفياء ومصدر فخره وعزته ومصر تتطلع لدوركم الرائد في حماية الوطن من كل شر، متوجهًا بالتحية لرجال الشرطة وشهداء الشرطة الذين تطوف أرواحهم حولنا.
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، وكرم الرئيس عدد من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.
ويأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.
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