شعبة مخابز المنيا تناقش تطبيق قرار التأمينات الجديدة

عقدت اليوم شعبة المخابز بالغرفة التجارية في محافظة المنيا، اجتماعا لمناقشة تطبيق القرار الوزاري الجديد بشأن تحصيل رسوم التأمينات المقرره علي حصص الدقيق، إبتداءا من شهر يناير الجاري، بالنظام النقدي.





وأوضح رمضان أبو عاشور، نائب رئيس الشعبة، أنه طبقا للائحة السابقة كان يتم تحصيل رسوم التأمينات المقررة خصما من حصة الدقيق، وبعد القرار الجديد أصبح التحصيل يتم بشكل نقدي بواقع 110 جنيها على العامل الواحد، 179.5 على صاحب العمل "صاحب المخبز"، وسوف يترتب على ذلك زيادة الأعباء على أصحاب المخابز، خاصة أن تكلفة إنتاج الخبز التي يتم صرفها لأصحاب المخابز ثابتة ولم يتطرأ عليها أي زيادات.





كما ناقش أعضاء الشعبة مشكلة أرصدة ماكينات السلع التموينية التي يتم السداد من خلالها، إذ يلتزم أصحاب المخابز بسداد المبالغ المستحقة عليهم لحساب هيئة السلع التموينية بالقاهره، بينما لاتلتزم مديريات التموين بخصم وتنزيل تلك الأرصدة، مقابل المبالغ التي تم تسدديها بالفعل.



