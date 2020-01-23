السيسي: مصر أصبحت واحة أمن.. والتاريخ سيتعجب من إصلاحنا الاقتصادي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التاريخ سيتوقف طويلًا بإعجاب أمام التجربة المصرية النابعة من قوة وإرادة الشعب المصري الأبي الذي ـدرك بحسه الوطني أن مستقبله لن يبنيه احد غيره، فصبر وتحمل قسوة إجراءات اقتصادية غير مسبوقة في ظل أوضاع عالمية غير مستقرة.





وأوضح "السيسي"، خلال كلمته على هامش احتفالية عيد الشرطة، اليوم الخميس، أن العالم أجمع شاهد كيف تحولت مصر إلى واحة من الأمن والاستقرار، وما تحقق على أرض مصر من انجازات اقتصادية ونهضة عمرانية سيكون مرتكزًا للانطلاق نحو بناء الدولة المصرية الحديثة التي يسودها العدل وتعلو فيه قيمة الإنسان المصري.



