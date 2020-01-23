Advertisements
Advertisements
Advertisements

السيسي: مصر تعرضت لمحاولات مستميتة من أهل الشر للنيل من ثوابتها

الخميس 23/يناير/2020 - 01:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن احتفالية عيد الشرطة فرصة لاستعادة الذكريات وتدبر المعاني والقيم الأصيلة والنبليلة الراسخة في قلب المجتمع المصري، والتي يأتي في مقدمتها الولاء والانتماء المطلق لمصر. 

وأوضح "السيسي"، خلال كلمته على هامش احتفالية عيد الشرطة، اليوم الخميس، أن هذه القيم تعرضت خلال السنوات الأخيرة لمحاولات مستميتة من قبل أهل الشر ومن يعاونهم للقفز عليها والنيل من ثوابتها طماعًا في تنفيذ مخططاتهم الخبيثة في القضاء على أسس ومبادئ الدولة الوطنية، ولكن الله يسخر دائمًا لهذا الوطن من أبناءه من يقف حائل أمام أطماع الطامعين.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، حيق يكرم الرئيس عدد من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.

ويأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وتحتفل وزارة الداخلية، خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ 68، حيث أطلقت الوزارة شعارا جديدًا للاحتفال بالذكرى وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عيد الشرطة السيسي أهل الشر أخبار مصر 25 يناير

أخبار تهمك

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

إصابة جديدة في ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة الأهلي ضد النجم الساحلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا مهما يسعد ملايين المواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

أول صدمة كيكي سيتين لجمهور برشلونة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بفرمان من كلوب.. ليفربول يخطط لضم نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

صالح جمعة يصدم الأهلي بقرار ناري

منذ حوالي 3 ساعات

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يكثف مفاوضاته مع "بديل" لويس سواريز

منذ أقل من ساعة

نصيحة غير سارة للأهلي في إصابة حمدي فتحي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس سموحة للخطيب بعد ضم ثنائي الأهلي :" شكرا بيبو"

منذ ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. صالح جمعة يعود لتدريب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"الأرصاد": طقس مختلف اعتبارا من السبت المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. السيسي يصل إلى مقر احتفالية عيد الشرطة (بث مباشر)

بدء احتفالية عيد الشرطة بآيات من الذكر الحكيم

"هنا مصر".. مصطفى حجاج وهبة مجدي يغنيان باحتفالية عيد الشرطة

"السيسي" يتجه لتحية أسرة الشهيد وائل طاحون في احتفالية عيد الشرطة

شاهد.. أمير كرارة يجسد شخصية الشهيد وائل طاحون باحتفال الشرطة

وزير الداخلية يقدم هدية تذكارية إلى السيسي باحتفال عيد الشرطة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:00 ص

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

رئيس سموحة للخطيب بعد ضم ثنائي الأهلي :" شكرا بيبو"

01:10 م

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

07:08 م

صالح جمعة يصدم الأهلي بقرار ناري

11:13 ص

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

09:52 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status