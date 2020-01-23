السيسي: مصر تعرضت لمحاولات مستميتة من أهل الشر للنيل من ثوابتها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن احتفالية عيد الشرطة فرصة لاستعادة الذكريات وتدبر المعاني والقيم الأصيلة والنبليلة الراسخة في قلب المجتمع المصري، والتي يأتي في مقدمتها الولاء والانتماء المطلق لمصر.





وأوضح "السيسي"، خلال كلمته على هامش احتفالية عيد الشرطة، اليوم الخميس، أن هذه القيم تعرضت خلال السنوات الأخيرة لمحاولات مستميتة من قبل أهل الشر ومن يعاونهم للقفز عليها والنيل من ثوابتها طماعًا في تنفيذ مخططاتهم الخبيثة في القضاء على أسس ومبادئ الدولة الوطنية، ولكن الله يسخر دائمًا لهذا الوطن من أبناءه من يقف حائل أمام أطماع الطامعين.





ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، حيق يكرم الرئيس عدد من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.





ويأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.



