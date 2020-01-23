رغم أزمة زوجها الشهيرة.. نانسي عجرم تحضر مفاجأة لجمهورها



وعلم" الفجر الفني " من مصادره أن الفنانة نانسي عجرم، انتهت مساء أمس من تسجيل أغنية جديدة في ستديو "هادي شرارة"، حيث تحمل طابع"الدراما" وتستعد لطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.



الأغنية من كلمات الشاعر أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، ومن توزيع هادي شرارة.



وفي سياق آخر تستعد نانسي، لإحياء حفل غنائي ضخم بمصر يوم 28 من شهر فبراير المقبل ضمن احتفالات عيد الحب.





تعيش الفنانة نانسي عجرم، حاليًا في حالة إضطراب وقلق لعدم معرفة مصيرها ومصير زوجها الدكتور فادي الهاشم قانونيًا تجاه قضيتهما الشهيرة بخصوص قتل السوري محمد حسن الموسي، إلا أنها تحاول العودة على حياتها الفنية بتسجيل أغاني جديدة وإحيائها حفلات غنائية.