Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول تحرك للصين لمواجهة فيروس كورونا

الخميس 23/يناير/2020 - 01:31 م
Advertisements
الصين
الصين
وكالات
Advertisements

قررت السلطات الصينية، اليوم الخميس، عزل أكثر من 11 مليون مواطن، في خطوة غير مسبوقة، لمحاولة وقف تفشي فيروس جديد قاتل أصاب حتى الآن المئات من مواطنيها.

 

وأغلقت فرق من الشرطة وقوات التدخل السريع والأمن، محطة قطارات مدينة ووهان، حيث سمح للركاب الذين يحملون تذاكر سفر فقط بدخول المحطة، كما سدت لاحقا القضبان المعدنية مدخل المحطة، ليعود المسافرون أدراجهم، وهم يشكون من أنهم لا يملكون ملجأ آخر يمكنهم الذهاب إليه.

 

وأقبل المواطنون الصينيون، على شراء الأقنعة من الصيدليات التي حددت حزمة واحدة لكل زبون، فيما ارتدى العاملون في المجال الطبي بدلات واقية خارج المستشفى حيث يتم علاج بعض المرضى المصابين بمرض التهاب الجهاز التنفسي الفيروسي.

 

وطالبت السلطات المحلية، في بيان من جميع السكان ارتداء أقنعة في الأماكن العامة وحثت موظفي الحكومة على ارتدائها في العمل وطالبت أصحاب المتاجر بنشر لافتات بهذا الخصوص لزوارهم، وفقًا لوكالة "شينخوا".

 

وظهرت الأمراض الناجمة عن فيروس كورونا الذي تم التعرف عليها مؤخرا للمرة الأولى في ووهان الشهر الماضي، وكانت غالبية الحالات، التي بلغت 571 حالة، في الصين.

 

وتوفي 17 شخصا، جميعهم في ووهان والمناطق المحيطة بها. وكان متوسط عمر الضحايا 73 عاما، وأكبرهم سنا يبلغ من العمر 89 عاما وأصغرهم 48 عاما، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا عزل 11 مليون شخص الصين أول تحرك للصين

أخبار تهمك

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يكثف مفاوضاته مع "بديل" لويس سواريز

منذ أقل من ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صالح جمعة يعود لتدريب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة الأهلي ضد النجم الساحلي

منذ حوالي 4 ساعات

بفرمان من كلوب.. ليفربول يخطط لضم نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

أول صدمة كيكي سيتين لجمهور برشلونة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

منذ حوالي 19 ساعة

نصيحة غير سارة للأهلي في إصابة حمدي فتحي

منذ أقل من ساعتين

إصابة جديدة في ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

صالح جمعة يصدم الأهلي بقرار ناري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا مهما يسعد ملايين المواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

"الأرصاد": طقس مختلف اعتبارا من السبت المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس سموحة للخطيب بعد ضم ثنائي الأهلي :" شكرا بيبو"

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تحذر المواطنين في الصين من تفشي الإلتهاب الرئوي

الصين.. ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا إلى 50 حالة

الصين تؤكد انتشار فيروس كورونا الجديد مع تزايد عدد الحالات

"الصحة العالمية": سلالة جديدة من "كورونا" السبب في تفشي الوباء بووهان الصينية

مسؤول صيني: عدد قتلى النوع الجديد من فيروس كورونا في ووهان يصل إلى ستة

"الصحة العالمية" تدعو إلى اجتماع طارئ بعد تفشي فيروس كورونا الجديد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:00 ص

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

رئيس سموحة للخطيب بعد ضم ثنائي الأهلي :" شكرا بيبو"

01:10 م

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

07:08 م

صالح جمعة يصدم الأهلي بقرار ناري

11:13 ص

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

09:52 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status