مي كساب: لا أستطيع الموازنة بين الفن والأمومة.. وأحلم بالوقوف أمام يحيى الفخراني (حوار)

*وافقت على مسلسل "اللعبة" لوجود هشام ماجد وشيكو.



*"سرايا عابدين" من أقرب الأعمال التي قدمتها إلى قلبي.



*أحلم بالوقوف أمام الفنان يحيي الفخراني.



*أوكا زوجي شخص مساند وداعم بشكل كبير.



*الشلالية طاغية على الوسط الفني.





تميزت بصوت عذب ورقيق، واستطاعت أن تدخل قلوب الجمهور بخفة ظلها، وصوتها المميز، بدأت أولي خطواتها فى عالم الفن، عندما حصلت على البطولة المطلقة فى مسلسل"تامر وشوقي"، ثم بعد ذلك انطلقت فى عالم الفن وقدمت الكثير.





فتحت الفنانة مي كساب قلبها ل"الفجر الفني"وتحدثت عن أسباب مشاركتها فى مسلسل"اللعبة"، كواليس العمل فى المسلسل، وتعليقها على طرح "اللعبة" خارج السباق الرمضاني، ماتستعد له خلال الفترة المقبلة.



وإلى نص الحوار:



فى البداية.. ما الذي جذبك للمشاركة فى مسلسل "اللعبة"؟



هناك عدة أسباب جعلتني أشارك فى مسلسل "اللعبة"، منها وجود شيكو وهشام ماجد فى العمل، وهذا يعتبر السبب الأول لأني أحبهم كثيراً، وأحب نوع الكوميدي الذي يقدموه، وهذا السبب جعلني أوافق على العمل دون قراءة الورق، وأيضاً وجود المخرج معتز التوني لأنه مخرج مهم والعمل معه إضافة بالنسبة لي فى مشواري الفني، والعامل الثالث الشخصية مختلفة وبها تطورات وتصاعدات.





وما الشخصية التى تجسيدها ضمن أحداثه؟



شخصية "شيماء" وهى مريضة نفسية وتتعالج وعندها نوبات صرع، وفى كل مرة تأخذ حباية تغير مزاجها.





وكيف كانت كواليس العمل مع شيكو وهشام ماجد؟





الكواليس كانت جميلة طول الوقت، لأن الفنان عندما يكون موهوب وواثق من نفسه، تكون كواليس العمل معه ممتعة وبها روح حلوة وضحك، وكانت كواليسي مع هشام وشيكو فيها أخوة وشهامة ولا يوجد أي نوع من أنواع الغيرة والحقد، بالعكس كانوا حريصين علي كل ممثل معهم، لأنهما فى النهاية مهتمين بمصلحة العمل ككل، ولا ينظروا إلى مصلحتهم على حساب أحد.





"اللعبة" يعرض على منصة إلكترونية.. هل ترين أن هذا أفضل من عرضه على التليفزيون؟



مماشية للعصر هذا شيء جيد، لأن كل شيء أصبح إلكتروني، فأنا علي المستوي الشخصي نادراً عندما أجلس لمشاهدة التلفاز، دائماً أشاهد على المنصات الإلكترونية، وأعرف الأخبار من خلال المحمول والإنترنت.





وماتعليقك على عرضه خارج السباق الرمضاني؟



حزنت شديداً، لأن المنافسة الرمضانية مهمة للنجوم، لأنها ترفع من الروح المعنوية لأصحاب العمل عندما يستطيعوا أن يتصدروا المسلسلات الأخري، وأنا أري أن مسلسل "اللعبة"، لو كان اتعرض فى رمضان الماضي، أو دخل السباق الرمضاني القادم كان هيفرق بشكل كبير فى أي موسم رمضاني.





وماذا عن جديد مي كساب خلال الفترة المقبلة؟



أنا حالياً بشتغل على فكرة مسلسل جديدة ومختلفة، وأيضاً فى السينما، واستعد لعمل ألبوم جديد تم الاتفاق على أغنية واحدة فقط فيه من كلمات محمد عاطف، وألحان تامر على.





وما الأعمال المقربة إليك من الأعمال التى قدمتيها خلال مشوارك الفني؟



أحب دوري فى مسلسل "سرايا عابدين"، سنوات الحب والملح"، لأن هذه الأدوار كانت صعبة وتحدي بالنسبة لي، وأنا الحمد لله قدمت فيها بشكل كبير سواء على المستوي الشكلي أو الموضوعي.





ومن الفنان الذي تحلمين بالوقوف أمامه خلال الفترة المقبلة؟



أنا الحمد لله حققت حلمي ووقفت أمام كبار من النجوم والمخرجين منهم عادل إمام، عبلة كامل، جمال عبد الحميد، شريف عرفة، محمد فاضل، وائل إحسان، داوود عبد السيد.



وحلمي أنا أقف أمام الدكتور يحيي الفخراني.





ما تعليقك على اعتزال الكثير من الممثلين للمهنة ووصفهما لها بأنها بلا أمان؟



نحن لدينا مشكلة فى الوسط الفني، وهي الشلالية طاغية دائماً، ولكن هي طبيعية فى أي عمل عندما أكون متصدر بطولة عمل دائماً أبحث عن القريبين مني، وعن أصدقائي، وهناك الكثير من النجوم لاتستطيع أن تتودد للنجوم من أجل العمل، ولا هم أصدقائهم، وأيضاً ليس عليهم العين من الجمهور، لذلك يتناسوا ويصيبهم الإحباط ويقرروا الاعتزال.





هل نجحتي في الموازنة بين كونك أم وفنانة؟



الحقيقة لا أستطيع الموازنة نهائياً، الأمومة ظلمت شغلي ولكن لا أظن إني ممكن أفضل الشغل على أولادي، فأولادي فى المرتبة الأولى.





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