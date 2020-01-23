السيسي: عيد الشرطة لكل المصريين وليس مقصورا على رجالها فحسب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الملحمة التي سطرها رجال الشرطة البواسل في 25 يناير 1952 ستبقى محفورة في وجدان وذاكرة الأجيال المتعاقبة من أبناء هذه الهيئة الموقرة الذين يعيدوا صياغة التاريخ.





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش احتفالية عيد الشرطة، اليوم الخميس، أن عيد الشرطة ليس مقصورا على رجالها فحسب بل هو عيد لكل المصريين فأبناءها لم يكونوا مفصولين في يوم من الأيام عن آمال الوطن والأمة، بل هما جزء من نسيجه الوطني.





ويشهد الرئيس اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، حيث يكرم الرئيس عدد من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.





ويأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.



