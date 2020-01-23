سر خروج عبد الله جمعة من قائمة الزمالك ضد مازيمبي

يفتقد فريق الزمالك لخدمات عبدالله جمعة الظهير الأيسر في مباراة مازيمبي الكونغولي المقرر لها غدا الجمعة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.









ويلتقي الزمالك مع مازيمبي غدا الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.









وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق استبعاد اللاعب بسبب الإصابة وعدم جاهزيته حتى الآن.









ويشارك محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق في مباراة الغد وتأكد جاهزيته بشكل كامل في المباراة بعد الوصول لمستوى كامل من كافة النواحي.









وتغلب الزمالك على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد في الجولة الماضية من عمر البطولة الإفريقية.