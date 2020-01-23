بريطانيا تبحث عن رئيس جديد للرقابة على الميزانية المستقلة

أعلنت وزارة المالية البريطانية، اليوم الخميس، إنها بدأت في البحث عن خليفة لروبرت تشوت رئيس المكتب المستقل لمسؤولية الميزانية الذي ينشر توقعات الاقتصاد، والمالية العامة.



وصرح وزير المالية في بيان "ساجيد جافيد" في مؤتمر صحفي "العثور على المرشح المناسب لقيادة مكتب مسؤولية الميزانية، والبناء على التقدم الكبير الذي تحقق خلال السنوات العشر الماضية أمر حيوي للحفاظ على مصداقية الإطار المالي للمملكة المتحدة ووضعنا كرائد عالمي في الشفافية المالية".



وأضاف: "من المقرر أن تنتهي ولاية تشوت كرئيس للـ "مكتب الميزانية" في أكتوبر. حسبما ذكرت ولاية رويترز.



كما صرحت وزيرة الأعمال "اندريا ليدسوم"، اليوم الخميس، بأن بريطانيا تريد اتفاقًا تجاريًا مع الولايات المتحدة لكنها ستفرض ضريبة خدمة رقمية على عائدات شركات مثل جوجل، والفيسبوك، والأمازون.



وقالت لراديو توك، إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ملتزمتان بالدخول في صفقة تجارية مع بعضنا البعض، ولدينا علاقة قوية للغاية تعود إلى قرون عديدة، لذا فإن بعض الخلافات التي قد تكون لدينا بشأن قضايا معينة لا تضر بأي شكل من الأشكال".



وبموجب الخطة البريطانية، فإن شركات التكنولوجيا التي تدر ما لا يقل عن 500 مليون جنيه إسترليني (657 مليون دولار) سنويًا من العائدات العالمية ستدفع 2٪ من الأموال التي تجنيها من مستخدمي المملكة المتحدة اعتبارًا من أبريل 2020.



وقالت أيضًا أن بريطانيا ستقرر قريبًا الدور الذي ستلعبه شركة هواوي الصينية في شبكة الاتصالات 5G، ولكن هناك عدد محدود فقط من مقدمي الخدمات البديلة.



