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شاهد.. أمير كرارة يجسد شخصية الشهيد وائل طاحون باحتفال الشرطة

الخميس 23/يناير/2020 - 12:34 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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ظهر الفنان أمير كرارة باحتفالية "عيد الشرطة" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يرتدي زي رجل شرطة، مجسدًا قصة الشهيد العميد وائل طاحون، مطمئنا الرئيس السيسي، وجميع المصريين بأن حق الشهداء سيعود، مشيدًا بالشهيد وائل طاحون الذي استشهد عام 2015 وبأسرته، وتوجه لتحية أسرة الشهيد.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، حيث يكرم الرئيس السيسي، عدد من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.

ويأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وتحتفل وزارة الداخلية، خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ 68، حيث أطلقت الوزارة شعارا جديدًا للاحتفال بالذكرى وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة.
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