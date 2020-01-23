Advertisements
Advertisements
Advertisements

إصابة طفلة نتيجة انفجار عبوة ناسفة بمدينة امفال في الهند

الخميس 23/يناير/2020 - 12:08 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
انفجرت عبوة ناسفة مشتبه بها على طريق ريمس في مدينة امفال، عاصمة ولاية مانيبور الشمالية الشرقية الهندية، صباح اليوم الخميس.

وتشير التقارير إلى إصابة فتاة في العاشرة من عمرها بجروح في الرأس بعد الانفجار الذي أدى إلى تحطم الزجاج، كما أوردت وكالة سبوتنيك.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى حول الانفجار، ومع ذلك، فإن الانفجار يأتي بعد أيام قليلة من القبض على قوات بنادق آسام مع ضبط الشرطة إطارين تحت الأرض من جبهة التحرير الوطني القبلية المتحدة في عاصمة ولاية مانيبور. - جيش التحرير القبلي المتحد هو جماعة مسلحة في شمال شرق الهند -، تقاتل من أجل حماية العرق في المنطقة.

وقالت القيادة الشرقية للجيش الهندي، يوم الاثنين 20 يناير، إن الثنائي الذي تم القبض عليه قد تم تسليمه إلى الشرطة لإجراء مزيد من التحقيقات.

وقع انفجار عبوة ناسفة مماثلة في مدينة امفال في 28 ديسمبر 2019. وأُصيب شخصان في الانفجار.

وقد وقع الانفجار الأخير قبل أيام قليلة من احتفالات الهند بيوم الجمهورية الـ 71 مع تشديد الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء البلاد ووكالات الاستخبارات والأمن في حالة تأهب قصوى.

مع الاعتقالات الأخيرة للإرهابيين المشتبه بهم من أنحاء مختلفة من البلاد، كانت أجهزة الأمن في حالة تأهب قصوى، وتقوم وكالات الاستخبارات بعمليات تفتيش عن الأعضاء المشتبه بهم في المنظمات الإرهابية، الذين قد يقومون بأنشطة تخريبية قبل يوم الجمهورية في 26 يناير.

وعلى صعيد آخر، ادعت حكومة حكومة ولاية أوتار براديش الهندية، في بيان يوم الثلاثاء، أنه تم القبض على ما لا يقل عن 167 مزارع وتوقيف 104 ضابط وموظف لانتهاك الحظر المفروض على حرق القش.

وحسبما أوردت كالة "سبوتنيك"، ذكر البيان، أنه تم الإبلاغ عن وقوع 4230 حادث حرق قش في عام 2019 في ولاية أوتار براديش، في حين كان العدد أعلى بكثير في عام 2018 حيث بلغ عدد الحالات 6623 حالة. وُيقال، أيضًا، إنه تم استرداد ما لا يقل عن 97،7،800 روبية (1،37362 دولار) من خلال الغرامات حتى الآن.

بعد أن أمرت المحكمة العليا الهندية بفرض حظر على حرق القش واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، ادعت حكومة ولاية أوتار براديش الشمالية أن حوادث حرق القش في الولاية قد انخفضت بنسبة تقارب 36 في المائة على أساس سنوي في عام 2019.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا مهما يسعد ملايين المواطنين

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل حوار يورجن كلوب ومالك ليفربول في النفق المظلم

منذ أقل من ساعتين

إصابة جديدة في ريال مدريد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

صالح جمعة يصدم الأهلي بقرار ناري

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفاجأة الأهلي ضد النجم الساحلي

منذ حوالي 3 ساعات

"الأرصاد": طقس مختلف اعتبارا من السبت المقبل

منذ أقل من ساعتين

أول صدمة كيكي سيتين لجمهور برشلونة

منذ ساعة الا ربع

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم الاربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 16 ساعة

كيكي سيتين يهاجم نجوم برشلونة لأول مرة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:00 ص

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

صالح جمعة يصدم الأهلي بقرار ناري

11:13 ص

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

07:08 م

أول صدمة كيكي سيتين لجمهور برشلونة

11:55 ص

"الأرصاد": طقس مختلف اعتبارا من السبت المقبل

11:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status