Advertisements
Advertisements
Advertisements

بفرمان من كلوب.. ليفربول يخطط لضم نجم ريال مدريد

الخميس 23/يناير/2020 - 12:25 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

يخطط الألماني يورجن كلوب المديرالفني لفريق ليفربول، لضم إيسكو نجم فريق ريال مدريد الإسباني، ليكون على رأس تدعيمات الفريق الإنجليزي المقبلة.

 

وذكرت لصحيفة ’’إل ديسمارك’’ الإسبانية، أن إيسكو يحظى بثقة كلوب، خاصة في ظل رغبة المدرب الألماني بالتدعيم بلاعبين مميزين خلال الفترة المقبلة.

 

وتابعت الصحيفة، أن موقف إيسكو غير واضح مع الريال، بعدما عاد للمشاركة مع الفريق، وكان اللاعب في بداية الموسم حبيسا لمقاعد البدلاء.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد مستعد للسماح برحيل اللاعب، ولكنه سيطلب مبلغ كبير، حيث رفض الفريق الملكي رحيل لاعبه الصيف الماضي مقابل  56 مليون يورو.
Advertisements

أخبار تهمك

كيكي سيتين يهاجم نجوم برشلونة لأول مرة

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

أول صدمة كيكي سيتين لجمهور برشلونة

منذ 42 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا مهما يسعد ملايين المواطنين

منذ أقل من ساعتين

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم الاربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

منذ حوالي 17 ساعة

"الأرصاد": طقس مختلف اعتبارا من السبت المقبل

منذ أقل من ساعتين

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

صالح جمعة يصدم الأهلي بقرار ناري

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل حوار يورجن كلوب ومالك ليفربول في النفق المظلم

منذ أقل من ساعتين

إصابة جديدة في ريال مدريد

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مفاجأة الأهلي ضد النجم الساحلي

منذ حوالي 3 ساعات

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:00 ص

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

صالح جمعة يصدم الأهلي بقرار ناري

11:13 ص

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

07:08 م

أول صدمة كيكي سيتين لجمهور برشلونة

11:55 ص

"الأرصاد": طقس مختلف اعتبارا من السبت المقبل

11:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status