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شاهد.. رسالة نارية من نجل الشهيد وائل طاحون للإرهابيين

الخميس 23/يناير/2020 - 12:30 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الطالب ضابط عاطف وائل طاحون، إن والده البطل العميد وائل طاحون مفتش مباحث الأمن العام، وزوج أخته الشهيد الرائد عادل عبد الرازق، معاون مباحث قسم النزهة، مضيفا أن والده وزوج شقيقته قدما حياتهما فداءً لمصر، وأصبحوا مثل وقدوة بالنسبة له، وهذا سر إصراره على الالتحاق بكلية الشرطة مصنع الرجال، وعزيمته وإصراره على مواصلة مسيرة الأبطال في تحمل مسئولية أمن مصر.

ووجه "طاحون"، خلال كلمته على هامش احتفالية عيد الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رسالة للإرهابيين ومن يدعموهم قال خلالها: "إحنا مش هنخلص، وهنفضل نحمي بلدنا"، متعهدًا للرئيس السيسي، ولجميع المصريين بالتضحية بروحه من أجل الوطن.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، حيث يكرم الرئيس السيسي، عددا من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.

ويأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وتحتفل وزارة الداخلية، خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ 68، حيث أطلقت الوزارة شعارا جديدًا للاحتفال بالذكرى وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة.
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الكلمات المفتاحية

وائل طاحون عيد الشرطة السيسي أخبار مصر 25 يناير

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