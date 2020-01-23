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صالح جمعة يخوض تدريب خفيف وجلسة في الأهلي لحسم مصيره

الخميس 23/يناير/2020 - 12:25 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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حضر صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مقر النادي بالجزيرة وخاض تدريبات خفيفة وتأهيلية بالجيم على هامش مران الفريق، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.

وكان جمعة، غاب عن تدريبات الفريق بالأيام الماضية، قبل أن يتواجد اليوم لعقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، من أجل حسم موقفه وتحديد مسألة رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، عن تمنياته بالتوفيق للاعب خارج أسوار القلعة الحمراء، لعدم الحاجة إليه خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك جمعة، عدة عروض محلية وعربية من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية
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