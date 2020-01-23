شاهد.. أرملة العميد وائل طاحون تبكي لحظة ذكر اسمه باحتفال الشرطة

انهارت زوجة الشهيد العميد وائل طاحون، من البكاء، أثناء حديث عدد من الفنانين المشاركين في احتفالية عيد الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن واقعة اغتيال الشهيد، وزوج ابنته الشهيد الرائد ماجد عبد الرازق.





ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، حيث يكرم الرئيس السيسي، عددا من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.





ويأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.



