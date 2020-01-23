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شاهد.. أرملة العميد وائل طاحون تبكي لحظة ذكر اسمه باحتفال الشرطة

الخميس 23/يناير/2020 - 12:22 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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انهارت زوجة الشهيد العميد وائل طاحون، من البكاء، أثناء حديث عدد من الفنانين المشاركين في احتفالية عيد الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن واقعة اغتيال الشهيد، وزوج ابنته الشهيد الرائد ماجد عبد الرازق.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، حيث يكرم الرئيس السيسي، عددا من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.

ويأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وتحتفل وزارة الداخلية، خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ 68، حيث أطلقت الوزارة شعارا جديدًا للاحتفال بالذكرى وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة.
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وائل طحون محافظات احتفال عيد الشرطة أخبار مصر

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