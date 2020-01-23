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"السيسي" يتجه لتحية أسرة الشهيد وائل طاحون في احتفالية عيد الشرطة

الخميس 23/يناير/2020 - 12:18 م
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
رقية جمال
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شارك الفنان أمير كرارة، باحتفالية "عيد الشرطة"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يرتدي زي رجل شرطة، مطمئن الرئيس السيسي، وجميع المصريين بأن حق الشهداء سيعود، مشيدًا بالشهيد وائل طاحون الذي استشهد عام 2015 وبأسرته، وتوجه لتحية أسرة الشهيد، ما دفع الرئيس السيسي، للتوجه لتحية أسرة الشهيد وائل طاحون. 

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، ومن المقرر أن الرئيس سيكرم عددا من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.

ويأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952، بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وتحتفل وزارة الداخلية، خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ 68، حيث أطلقت الوزارة شعارا جديدًا للاحتفال بالذكرى وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة.
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الكلمات المفتاحية

عيد الشرطة الفجر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمير كرارة

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