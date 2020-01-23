منصور الرقيبة يتصدر "ترند" جوجل بعد ضبطه بتهمة تهريب الطيور للملكة المتحدة

تصدر منصور الرقيبة "ترند" محرك البحث جوجل، بعدما ضُبط في مطار "هيثرو" ببريطانيا، عقب ورود بلاغ، يفيد بقيامه بتهريب طيور لبريطانيا.





فيديو منصور الرقيبة





ونشر منصور الرقيبة فيديو له، عبر حسابه على "سناب شات"، يقوم بـ "نتف" ريش طائر، داخل "بانيو" خاص بأحد الفنادق بلندن.





الإبلاغ عن منصور الرقيبة





أغضب منصور الرقيبة متابعيه على "سناب شات"، بالفيديو الذي نشره عبر حسابه، ما دعا العديد في الإبلاغ عنه، بأنه قام بتهريب طيور داخل المملكة المتحدة.





السعودية تنقذ منصور الرقيبة





أنقذت سفارة السعودية الموجودة بلندن المواطن منصور الرقيبة من التوقيف من قبل الشرطة اللندنية، والتي كان مقررًا لها 3 أشهر.





اعتذار منصور الرقيبة





واعتذر منصور الرقيبة لكل متابعيه من "فلته" التي أغضبت الكثيرين، وقالت: "من هذا الصالون الدبلوماسي من داخل السفارة أحب أنقل كذا رسالة”، متابعًا: “أنا الآن اعتذر عن الخطأ الذي حدث، كنت أعتقد أن الموضوع سيكتفي بالغرامة؛ ولكن الموضوع موجب للتوقيف لولا موقف السفارة معي".





منصور الرقيبة يشكر السفارة





وأكد منصور الرقيبة على شكره للسفارة السعودية، مضيفًا: "عملهم غير مستغرب، وأنا كان بودي ما أكون في هذا الموقف في السفارة، كان بودي أكون في موقف مشرف أفضل".















