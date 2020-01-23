Advertisements
Advertisements
Advertisements

"تاجر بأحلام الشباب".. أول تحرك برلماني ضد مشروع "بيتك بإيدك"

الخميس 23/يناير/2020 - 12:16 م
Advertisements
دينا عبد العزيز
دينا عبد العزيز
عبداللطيف هيبة
Advertisements
قالت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن النصب على المواطنين بمبلغ 2 مليار جنيه، من مختلف المحافظات،  في مشروع بيتك بإيدك، الذي لم يتم تسليمه حتى الآن.

وأوضحت عضو البرلمان، أن عملاء مشروع "بيتك بإيدك"، هم فريسة لرجل أعمال صاحب المبادرة، قام بالنصب عليهم، مؤكدة أنه لا يوجد أي تأمين للمواطنين ضد شركات النصب وبيع الوهم للمواطنين، والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية دون أي منابعه من الوزارات والجهات الرقابيه المختصة.

وتساءلت النائبة عن تصاريح البناء التي تم استخرجها من الوحدات المحلية، التي تم تغيرها أكثر من مرة؟، وكيف تم السماح باستغلال أسماء مؤسسات تابعة للدولة لكسب مصدقية لمثل هذه الشركات بإنضمام أحد العاملين بهيئة الاستثمار ليصبح أحد أفراد هذه الشركة، ما زاد من مصداقيتها لدى العملاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشروع بيتك بإيدك مجلس النواب طلب إحاطة دينا عبد العزيز الفجر البرلمان

أخبار تهمك

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

منذ حوالي 17 ساعة

أول صدمة كيكي سيتين لجمهور برشلونة

منذ ساعة الا ربع

كيكي سيتين يهاجم نجوم برشلونة لأول مرة

منذ ساعة و 21 دقيقة

صالح جمعة يصدم الأهلي بقرار ناري

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

إصابة جديدة في ريال مدريد

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الأهلي يستعيد رمضان صبحي سريعا

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة الأهلي ضد النجم الساحلي

منذ حوالي 3 ساعات

"الأرصاد": طقس مختلف اعتبارا من السبت المقبل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا مهما يسعد ملايين المواطنين

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل حوار يورجن كلوب ومالك ليفربول في النفق المظلم

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل.. وزير القوى العاملة تحذر المصريين في الإمارات

ضبط مسن بسوهاج لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين

برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول نصب شركات العمالة بالخارج

ملياردير إماراتي يتهم خالد يوسف بالاحتيال والنصب عليه

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:00 ص

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

صالح جمعة يصدم الأهلي بقرار ناري

11:13 ص

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

07:08 م

"الأرصاد": طقس مختلف اعتبارا من السبت المقبل

11:00 ص

أول صدمة كيكي سيتين لجمهور برشلونة

11:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status