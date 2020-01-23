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بمناسبة أعياد الشرطة.. ورشة فنية للأطفال بالمتحف الإسلامي

الخميس 23/يناير/2020 - 12:16 م
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أرشيفية
أرشيفية
حسام زيدان
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أعلن متحف الفن الإسلامي، عن انطلاق احتفاليته بمناسبة أعياد الشرطة المصرية يوم السبت الموافق 25 يناير.

وينظم القسم التعليمي بالمتحف، ورشه "حكي تراثي" عن معركة الإسماعيلية وأحداثها وسبب اتخاذ ٢٥ من شهر يناير كل عام عيدًا للشرطة المصرية ويحكيها مسؤول القسم التعليمي بالمتحف.

يتبعها ورشه رسم وتصميم باترون لأزياء الشرطة بالعصر العثماني وفقا لمقتنيات المتحف، للأطفال فوق سن الـ ١٢ عاما. 

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الكلمات المفتاحية

متحف الفن الإسلامي عيد الشرطة أعياد الشرطة 25 يناير

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