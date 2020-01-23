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الأهلي يستعيد رمضان صبحي سريعا

الخميس 23/يناير/2020 - 12:15 م
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي نبوي
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حرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة خاصة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة على هامش مران الفريق صباح اليوم الخميس.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض التحضيرات الفنية والإدارية الخاصة بمباراة النجم الساحلي التونسي المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي يمتلك 7 نقاط في منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويسعى لتحقيق الفوز على النجم الساحلي التونسي في مباراة الأحد المقبل؛ للاقتراب من حجز إحدى بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

كما أدى رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تدريبات بدنية خفيفة مع الفريق صباح اليوم الخميس، قبل أن يستكمل التدريب بشكل فردي مع طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني، تمهيدًا للمشاركة بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق عقب مباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها الأحد المقبل.

وبدأ اللاعب تنفيذ بعض الوحدات الخفيفة بالكرة بشكل منفرد، في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع له؛ تمهيداً لعودته للتدريبات الجماعية، بعدما كشفت الأشعة التي خضع لها مؤخرا تحسن حالته، وفقا لما أكده خالد محمود طبيب الفريق في التقرير الذي قدمه للجهاز الفني.

ومن المقرر أن يخضع رمضان صبحي لفحص طبي جديد عقب مواجهة النجم الساحلي لزيادة الاطمئنان على حالته قبل السماح بعودته للمشاركة في التدريبات والمباريات من جديد.

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