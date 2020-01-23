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نصيحة غير سارة للأهلي في إصابة حمدي فتحي

الخميس 23/يناير/2020 - 12:13 م
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حمدي فتحي
حمدي فتحي
علي نبوي
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بدأ حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، المرحلة الثانية في برنامجه العلاجي في ألمانيا، تحت إشراف الطبيب الألماني هيرمان مايرالذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.

ويخضع حمدي فتحي خلال هذه المرحلة لبرنامج علاج طبيعي، قبل أن يبدأ في تنفيذ بعض الفقرات التأهيلية أثناء فترة وجوده في ألمانيا التي تستمر لمدة شهر، وذلك وفق البرنامج الذي حدده الطبيب المعالج ماير الذي نصح بضرورة حصول اللاعب على راحة تامة بعد خياطة غضروف الركبة.

وحرص خالد محمود، طبيب الفريق على التواصل مع حمدي فتحي والطبيب الألماني هيرمان ماير للاطمئنان على اللاعب.

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