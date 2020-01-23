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ديمي لوفاتو تكشف عن المقطع الغنائي الخاص بها لحفل Grammys 2020

الخميس 23/يناير/2020 - 12:12 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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ستقوم المغنية ديمي لوفاتو، بتقديم أداء شخصي وعاطفي للغاية في حفل Grammys 2020 في نهاية هذا الأسبوع.

أعلنت المغنية ديمي لوفاتو، منذ أيام أنها ستقوم بتقديم عرض على المسرح في حفل Grammys 2020، حيث شاركت ديمي الأخبار مع معجبيها على وسائل التواصل الاجتماعي. وسيمثل هذا أول أداء كبير لديمي منذ جرعة زائدة لها في يوليو 2018. ويبدو كما لو أن ديمي سوف تغني مقطوعة تم كتابتها قبل فترة قصيرة من نكستها مع جرعة زائدة من المخدرات.

وفقًا لـ TMZ، فإن الأغنية التي ستؤديها ديمي في حفل Grammys كانت مكتوبة وتُسجل قبل أيام من تناول جرعة زائدة لها في 2018، مما يعني أن هذه ستكون لحظة مؤثرة للغاية بالنسبة لها. أكد مصدر أيضًا هذه التفاصيل عن الأغنية ل E News، مضيفًا أن المقاطع في ألبوم ديمي القادم كانت مكتوبة قبل الجرعة الزائدة.

قال المصدر: "بقدر ما هو مؤلم للتذكير والاستعادة، فهي لا تريد أن تنسى، الأغاني قديمة للغاية وعاطفية بالنسبة لها. ستكون لحظة كبيرة بالنسبة لها لمشاركتها مع العالم وفتح نفسها هكذا".

وتابع المصدر قائلًا: "لقد تغلبت على الكثير وهي مقاتلة. هذه الأغاني هي تذكير بالمكان الذي كانت فيه وما لا تريد أن تعود إليه، إنها ممتنة للغاية لتكون على قيد الحياة وهنا لتبادل موسيقاها مرة أخرى".

في الأسبوع الماضي فقط أخبر مصدر آخر ل E News عن خطط ألبوم ديمي، أن ديمي البالغة من العمر 27 عامًا "تعمل بجد على موسيقاها منذ العام الماضي".

تابع المصدر ل E News: "لقد أمضت ديمي عدة أشهر من عام 2019 في الاستوديو ولا تزال تضع اللمسات الأخيرة على ألبومها حتى يومنا هذا، لقد بذلت الكثير من الجهد".

وفقًا للمصدر، تأمل ديمي أن تخطرح الألبوم في الخريف.

أضاف المصدر ل:E News"لقد مرت ديمي بعامًا بالغ الصعوبة ولديها الكثير من الأشياء التي ترغب في مشاركتها مع معجبيها من خلال موسيقاها، سوف تعبر ديمي عن كفاحها من خلال إعادة التأهيل وستتناول الجرعة الزائدة بطريقتها الإبداعية".

كما أضاف المصدر: "لقد كانت كتابة الموسيقى علاجية للغاية لديمي وساعدتها كثيرًا في رعايتها. إنها متحمسة لمشاركة قصتها مع معجبيها وتريد أن تكون قادرة على الذهاب في جولة وإعادة الاتصال".
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مشاهير ديمي لوفاتو ديمي الفجر الفني Grammys 2020 E News

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