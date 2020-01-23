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رد غريب من كورتني كارداشيان عن شائعات حملها

الخميس 23/يناير/2020 - 12:10 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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اعتاد المشاهير مقاومة شائعات الحمل العرضية التي تروج من وقت لآخر، ولكن الآن مع خط مباشر إلى المشجعين، يستطيع كثيرون أن يتحدثوا بصراحة عن شائعات الأطفال قبل أن يحتلوا العناوين الرئيسية للأخبار.

انتقلت نجمة الواقع كورتني كارداشيان، إلى إنستجرام للرد على أحد المعجبين الذي ظن أنها حامل بطفل بسبب إحدى مقالاتها الأخيرة.

سألها أحد المعجبين المتحمسين: "هل أنت حامل؟".

فأجابت كورتني: "لا، لست حامل ولكن أتمنى".

على مر السنين، كانت كورتني صريحة للغاية بشأن مدى أهمية كونها أم، وكان التوتر بين حياتها الشخصية وشهرتها نقطة خلاف كبرى بينها وبين شقيقاتها في الموسم الأخير من برنامج الواقع Keeping Up with the Kardashians.

شاركت كورتني مع عائلتها: "أنا بالطبع ممتنة على كل تلك السنوات من تصوير برنامجنا، ولكن كما تعلمون، لقد قضيت العديد من السنوات أمام الكاميرا وأنا فقط في مساحة مختلفة، كان ذلك ضغطًا كبيرًا على الحياة اليومية، وقد تخطيتُ ذلك. أعتقد أن اللحظات الخاصة مميزة جدًا وأنا فقط بحاجة إلى المزيد منها".

قد لا تخرج كورتني من عالم برنامج الواقع KUWTK بالكامل، لكنها ستعطي الأولوية لسعادتها ورفاهيتها في المواسم القادمة. وأوضحت كورتني قائلة: "رفاهيتي أهم من العرض، أنا لا أستسلم ولن أقوم بتغيير حدودي. هذا لن يحدث".
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مشاهير كورتني عائلة كارداشيان حمل الفجر الفني

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