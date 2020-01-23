السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن بطولات رجال الشرطة (فيديو)

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش مشاركته باحتفالية عيد الشرطة الـ 68، فيلما تسجيليا، يستعرض الدور البطولي للشرطة المصرية والملحمة البطولية والتضحيات التي قام بها رجال الشرطة والفدائيين من أهالي الإسماعيلية ومدن القناة في مواجهة المستعمر، والتي أصبحت جزء من تاريخ مصر، ودور الشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة.





ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام.





ويكرم الرئيس السيسي، عددا من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.





ويأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.





وتحتفل وزارة الداخلية، خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ 68، حيث أطلقت الوزارة شعارا جديدًا للاحتفال بالذكرى وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة.



