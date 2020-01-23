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بث مباشر مباراة ليفربول الآن| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora

الخميس 23/يناير/2020 - 12:08 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة عامة تجمع نادي ليفربول بولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

ويحل نادي ليفربول ضيفا ثقيلا على ملعب مولينيو لمواجهة ولفرهامبتون في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن منافسات البريميرليج. 

ويدخل نادي ليفربول اللقاء وهو متصدرا لجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، برصيد 64 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه نادي مانشستر سيتي. 



ويسعى ليفربول تحت قيادة الألماني يورجن كلوب مواصلة تحقيق الانتصارات من أجل حسم بطولة الدوري الإنجليزي الغائبة عن الفريق منذ فترة طويلة جدا. 

ودائما ما تعد مباريات ولفرهامبتون واحدة من المباريات الصعبة على نادي ليفربول وجميع الفرق الكبرى حيث دائما ما تكون المباراة معقدة ومن الصعب الفوز بها، نظرا للقوة التي يتمتع بها المنافس الذي سبق له وأحرج الكثير من فرق القمة في إنجلترا، لاسيما الفوز على مانشستر سيتي هذا الموسم ذهابا وإيابا. 

على الجانب الآخر يدخل نادي ولفرهامبتون اللقاء طامعا في استغلال عاملي الأرض والجمهور في مواجهة نادي ليفربول الذي لم يُهزم في أي لقاء حتى تلك اللحظة، طامعا في أن يوقف سلسلة انتصارات الفريق التي لا تتوقف منذ فترة طويلة. 
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