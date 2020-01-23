الكشف عن سبب وفاة المغني جوس ورلد

وفقًا لمكتب الفحص الطبي في مقاطعة كوك، توفي مغني الراب الشاب الذي احتفل للتو بعيد ميلاده الحادي والعشرين قبل ستة أيام من وفاته - نتيجة لسمية الأوكسيكودون والكوديين.



أفاد موقع TMZ في ذلك الوقت أن نجم الهيب هوب الذي يتخذ من شيكاغو مقرًا له، قد سافر من كاليفورنيا إلى مطار ميدواي بشيكاغو، وأصيب بنوبة في المحطة بعد هبوطها بفترة وجيزة. نقله المسعفون إلى مستشفى محلي، وأكدت E News أنه تم إعلان وفاة مغني الراب في مركز Advocate Christ الطبي في الساعة 3:14 صباحًا.



وقالت شرطة شيكاغو أيضًا ل E News أن مغني الراب تعرض لحالة طبية طارئة وتم نقله إلى المستشفى حيث أعلن وفاته.



في يوم الإثنين الموافق 9 ديسمبر، تبادل أنتوني جوليلمي مدير الاتصالات في إدارة شرطة شيكاغو، تفاصيل حول الظروف المحيطة بوفاة جوس ورلد، عبر قناة NBC News.



وفقًا لجوليلمي، تنتظر الشرطة والوكلاء الفيدراليون داخل شركة طيران أتلانتيك وصول مغني الراب من لوس أنجلوس في الساعة 1:30 من صباح يوم الأحد، بعد شكوك بأنه كان بحوزته ممنوعات. علاوة على ذلك تم اعتراض مغني الراب والوفد المرافق له من قبل إدارة الشرطة ومسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي عندما دخلوا إلى ردهة المطار.



وقالت شرطة شيكاغو أيضًا إن العملاء الفيدراليين أبلغواهم أثناء وجود الطائرة في الهواء بأن "الأسلحة والمخدرات" يشتبه في أنها كانت على متنها. بعد البحث عن الأمتعة على متن الطائرة، عثر على 41 كيسًا أو 70 رطلًا من الماريجوانا وستة زجاجات من شراب الكودي للسعال الذي وصفه له الطبيب. كما أكد المحققون أنه تم العثور على مسدسين عيار 9 ملم وبندقية ثالثة.



وفقًا للضباط، بدأ مغني الراب في الاختناق هذه المرة. ثم تم تناول جرعتين من نالوكسون وقالت الشرطة إن جوس ورلد استيقظ في النهاية ولكنه كان لا يزال غير متماسك وينزف من الفم.



لم يتم تقديم أي تهم تتعلق بالمخدرات ضد أي من مرافقي مغني الراب والأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة. تم العثور على الماريجوانا والكوديين في حقائب لا تحتوي على علامات الأسماء عليها. التحقيق لا يزال مستمرًا وستظل قضية شيكاغو، وليس الفيدرالية.



عندما اندلعت أخبار وفاته، أخذ العديد من المشاهير بما في ذلك ليل ياتي وترافيس سكوت وشانس راب وآخرين، إلى وسائل التواصل الاجتماعي حدادًا على وفاته.



وقالت شركة Interscope Geffen A&Mللتسجيلات، وهي شركة التسجيل التي وقع عليها مغني الراب "Lucid Dreams" في عام 2008 في بيان لها: "إن جوس كان له تأثير عميق على العالم في هذه الفترة القصيرة من الزمن، لقد كانت روحه لطيفة، ولم يكن إبداعه يعرف حدودًا، وإنسانًا وفنانًا استثنائيًا كان يحب معجبيه ويعتنون به فوق كل شيء آخر. وفقدان شخص لطيف للغاية وقريب جدًا من قلوبنا أمر مدمر. قلوبنا مع عائلة جوس والأصدقاء وملايين المعجبين به في جميع أنحاء العالم".



أقيمت جنازة خاصة للمغني جوس ورلد في إلينوي في 13 ديسمبر.

