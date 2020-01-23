



إذا كنت تريد أن يؤمن الناس بك، يجب عليك أولاً أن تؤمن بنفسك، الشخص الذي يؤمن بنفسه لا ينبغي أن يبدو موضع التوسل أو التواضع، على وجه الخصوص، إذا قلت الجمل السبع التالية، فلن تبدو قويًا.



فيما يلي سبع جمل يتحدث بها الضعفاء فقط.. تجنب قولها



لا أريد أن أزعجك

عندما يتعلق الأمر بشيء مهم وعاجل، ربما تحتاج إلى "إزعاج" شخص ما أو الاتصال به، لا ترغب حقًا في الشعور بعدم الراحة في كشف المشاكل للآخرين وانتظار الرد.



يجب أن تنسى هذه العبارة إلى الأبد، وعندما تقول ذلك، فأنت تمنح السيطرة فورًا لشخص أو مجموعة أشخاص آخرين، وتصور نفسك على انك ضعيف.



إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان لدى الشخص الآخر وقت للتحدث معك، فقل: إذا كان لديك دقيقة، فأنا أحب التحدث عن بعض المشكلات / الأشياء / الاقتراحات ...



آسف ... (بدون سبب)

الشخص القوي الذي يؤمن بنفسه لن يخاف أبدًا من الاعتراف بخطئه والاعتذار عنه، ولكن بالنسبة للضعفاء، تتكرر كلمة "آسف" حتى عندما لا تكون هناك حاجة لذلك، وهذه الكلمة تظهرك أقل شأنا.



كم مرة في اليوم تقول هذه الكلمة؟ كم مرة كنت حقا في حاجة إليها؟ هل حقا فعلت شيئا خطأ؟ فكر جيدًا قبل قول آسف!



أنا قلق

يستخدم الأشخاص غير الآمنين هذه العبارة كثيرًا، إنهم في الحقيقة قلقون دائمًا بشأن شيء ما، لكن في الغالب يكون القلق دون أي أساس واقعي.



عندما تقول ذلك بصوت عالٍ، فإنك تُظهر أنك تفكر كثيرًا في النتيجة السلبية لأي موقف، وأنك لا تملك نصيب من التفاؤل، وفي النهاية سيبدأ الجميع في تجنبك لأن لا أحد يحب الموقف السلبي.



سأفعل ذلك بنفسي

لا يخاف الأشخاص الناجحون من تحمل المسؤولية واتخاذ الإجراءات اللازمة، لكنهم يؤدون وظيفتهم التي يتحملون المسؤولية عنها، وليس بأي حال من الأحوال تحمل كل التفاصيل الممكنة، مثل القيام بمسؤوليات أخرى بالإضافة إلى وظيفتهم الأساسية.



عند القيام بذلك، فإنك تُظهر تلقائيًا أنك ضعيف لا يحترم نفسه، حتى يحترمك الآخرون، كن لاعب ضمن فريق، لكن لا تقفز للقيام بكل شيء بدلاً من الجميع.



أنا فقط

في كل مرة تقول هذه العبارة، تقلل تلقائيًا من أهمية ما تقوله.



إذا لم يكن الأمر صعبًا بالنسبة لك، فهل يمكنك

كلما كنت تسعى للحصول على إذن لطلب شيء ما، فأنت ترسل رسالة مفادها أن طلبك غير مهم، عند القيام بذلك، وتجعل من السهل على الشخص أن يقول لك لا.



أخبر كل ما لديك بنبرة عادية، بثقة، حتى لو كنت تتحدث إلى رئيسك في العمل، لا تستخدم لهجة المرافعة، لذلك لا يبدو أنك تطلب المساعدة، ابدأ بالكلمات التالية: عندما يكون لديك وقت فراغ، يرجى ...



أعتقد / أعتقد / أشعر بأن

عبارات لا معنى لها تماما وتشير إلى انعدام الثقة.



بدلاً من القول: أعتقد أن هذا أمر مهم بالنسبة لنا، قل بشكل واضح وموثوق به: هذا مهم جدًا بالنسبة لنا.

