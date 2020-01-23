"هنا مصر".. مصطفى حجاج وهبة مجدي يغنيان باحتفالية عيد الشرطة

أدى الفنان "مصطفى حجاج" مع الفنان هبه مجدي أغنية "هنا مصر" على هامش احتفالية "عيد الشرطة الـ 68" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.





ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، حيث يكرم الرئيس السيسي، عددا من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.





ويأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.



