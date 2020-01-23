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مصرع اثنين إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب

الخميس 23/يناير/2020 - 12:05 م
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الحادث
الحادث
محمد طه
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لقي شخصان مصرعهما، إثر انقلاب سيارة ملاكي، بطريق رأس غارب في الغردقة، ظهر اليوم الخميس، وتم نقل جثث المتوفين لمستشفى رأس غارب المركزي، وإخطار الأجهزة الأمنية، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق غارب الغردقة.

وانتقلت سيارات الإسعاف القريبة من موقع الحادثة، وتبين أنه لقي شخصان مصرعهما، وتم نقلهما لمستشفى غارب المركزي.

تم إخطار الجهات الأمنية، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.
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