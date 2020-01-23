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بدون تقطيع.. مشاهد مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الخميس 23/يناير/2020 - 12:02 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره وولفرهامبتون، اليوم الخميس، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي الريدز وولفرهامبتون، في إطار مباريات الجولة 24 للبريميرليج.

ويدخل ليفربول المباراة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 64 نقطة وبفارق 13 عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.

أما وولفرهامبتون، فيتواجد في المركز السابع بجدول ترتيب البريميرليج، برصيد 34 نقطة.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون:
تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون:
تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD2.
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