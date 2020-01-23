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الخطيب يدعم الأهلي قبل موقعة النجم الساحلي

الخميس 23/يناير/2020 - 12:03 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر والمقام حالياَ على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وواصل بيبو حضور مران الفريق الأول لليوم الثاني على التوالي، لدعم ومساندة الفريق الأحمر قبل موقعة النجم الساحلي المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي مساء الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي صاحب الصدارة بـ9 نقاط.
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