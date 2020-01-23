تجديد حبس فرد أمن 15 يوما لسرقته سيارة بمصر الجديدة





وقرر المتهم أنه عقب قيامه بركن السيارة قيادته، أمام المطعم محل البلاغ، وعقب دخوله للمطعم طلب منه أحد أفراد الأمن الإداري "أدلى بأوصافه التقريبية" مفاتيح السيارة بدعوى تسهيل مرور إحدى السيارات وعقب خروجه اكتشف سرقتها.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة، محل الواقعة، وتتبع خط سير هروب المتهم تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبط المتهم حال استقلاله السيارة المشار إليها بشارع الحجاز، دائرة القسم.





وتبين أنه يدعى "محمد م"، 45 سنة، فرد أمن إداري بشركة للأمن والحراسة ومسجل خطر سرقات عامة، والسابق اتهامه في 6 قضايا سرقة مسكن.



وبمواجهته المتهم بالواقعة، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة"، وبسؤال المجني عليه تعرف على السيارة والمتهم واتهمه بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامه التحقيق.

أمر قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة، صباح اليوم الخميس، بتجديد حبس فرد أمن 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ لسرقته سيارة بأسلوب المغافلة، بمصر الجديدة.وتعود تفاصيل الواقعة لتلقي مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة، بسرقة سيارة من أمام مطعم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع "م. ا" 26 عاما سائق بشركة أوبر، ويقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول.