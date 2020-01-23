Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجديد حبس فرد أمن 15 يوما لسرقته سيارة بمصر الجديدة

الخميس 23/يناير/2020 - 11:55 ص
Advertisements
سرقة سيارة
سرقة سيارة
نورهان ممدوح
Advertisements
أمر قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة، صباح اليوم الخميس، بتجديد حبس فرد أمن 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ لسرقته سيارة بأسلوب المغافلة، بمصر الجديدة.

وتعود تفاصيل الواقعة لتلقي مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة، بسرقة سيارة من أمام مطعم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع "م. ا" 26 عاما سائق بشركة أوبر، ويقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وقرر المتهم أنه عقب قيامه بركن السيارة قيادته، أمام المطعم محل البلاغ، وعقب دخوله للمطعم طلب منه أحد أفراد الأمن الإداري "أدلى بأوصافه التقريبية" مفاتيح السيارة بدعوى تسهيل مرور إحدى السيارات وعقب خروجه اكتشف سرقتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة، محل الواقعة، وتتبع خط سير هروب المتهم تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبط المتهم حال استقلاله السيارة المشار إليها بشارع الحجاز، دائرة القسم.

وتبين أنه يدعى "محمد م"، 45 سنة، فرد أمن إداري بشركة للأمن والحراسة ومسجل خطر سرقات عامة، والسابق اتهامه في 6 قضايا سرقة مسكن.

وبمواجهته المتهم بالواقعة، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة"، وبسؤال المجني عليه تعرف على السيارة والمتهم واتهمه بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامه التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية قوات الأمن حوادث

أخبار تهمك

مفاجأة الأهلي ضد النجم الساحلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

صالح جمعة يصدم الأهلي بقرار ناري

منذ ساعة و 23 دقيقة

تفاصيل حوار يورجن كلوب ومالك ليفربول في النفق المظلم

منذ أقل من ساعتين

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم الاربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

منذ حوالي 7 ساعات

إصابة جديدة في ريال مدريد

منذ ساعتين و 28 دقيقة

كيكي سيتين يهاجم نجوم برشلونة لأول مرة

منذ ساعة و 17 دقيقة

أول صدمة كيكي سيتين لجمهور برشلونة

منذ 41 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا مهما يسعد ملايين المواطنين

منذ أقل من ساعتين

"الأرصاد": طقس مختلف اعتبارا من السبت المقبل

منذ أقل من ساعتين

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:00 ص

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

صالح جمعة يصدم الأهلي بقرار ناري

11:13 ص

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

07:08 م

أول صدمة كيكي سيتين لجمهور برشلونة

11:55 ص

"الأرصاد": طقس مختلف اعتبارا من السبت المقبل

11:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status