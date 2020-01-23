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العثور على طفل حديث الولادة داخل "كارتة" فلاح في بني سويف

الخميس 23/يناير/2020 - 11:04 ص
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أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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عثر فلاح في قرية منشأة السادات، بمركز الفشن، جنوب محافظة بني سويف، على طفل لقيط، حديث الولادة داخل عربته الكارو "الكارتة"، أثناء توجهه إلى حقله الزراعي، وتم نقله لمستشفى الفشن المركزي لرعايتة ومتابعة حالته الصحية.

وبسؤال الفلاح قرر أنه أثناء تواجده بالأرض الزراعية التي يمتلكها توجهه لاستقلال العربة الكارو "الكارتة" الخاصة به، فوجىء بوجود طفل ذكر حديث الولادة بها، ملفوف بـ"ترينج والحبل السري مربوط"، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، وتم نقله لمستشفى الفشن المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليه.
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