العثور على طفل حديث الولادة داخل "كارتة" فلاح في بني سويف

عثر فلاح في قرية منشأة السادات، بمركز الفشن، جنوب محافظة بني سويف، على طفل لقيط، حديث الولادة داخل عربته الكارو "الكارتة"، أثناء توجهه إلى حقله الزراعي، وتم نقله لمستشفى الفشن المركزي لرعايتة ومتابعة حالته الصحية.



