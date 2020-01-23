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شاهد مسلسل عثمان بن ارطغرل الحلقة 7 عبر هذه الترددات

الخميس 23/يناير/2020 - 10:46 ص
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بوابة الفجر
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ننشر لكم ترددات القنوات التي يتم عرض مسلسل عثمان بن ارطغرل الحلقة 7 عليها، كما نكشف عن تفاصيل الحلقة 7 ومواعيد العرض.

يمكنك مشاهدة مسلسل عثمان بن ارطغرل الحلقة 7 عبر الترددات التالية

نايل سات 12034 H 27500   5/6

نايل سات 10922 v 27500   7/8

ياه سات 12130 h 27500   5/6

تفاصيل مسلسل عثمان بن ارطغرل الحلقة 7

تدور أحداث مسلسل عثمان بن ارطغرل الحلقة 7، حول ظهور السيد أرطغرل الأكبر، بعد أن توقع أغلب المشاهدين موته في الحلقات السابقة من أحداث عثمان بن ارطغرل، وعاد لإنقاذ ابنة عثمان الذي وقع في يد الصلبيين، وعلم أن ابنه تعرض للمزيد من التعذيب من قبل الصلبيين، ولاقى المسلسل رواجًا كبيرًا بين المتابعين في الوطن العربي، وتسبب تأجيل الحلقة السابعة غضب كبير من المواطنين المتابعين للمسلسل بكافة أنحاء العالم.

مواعيد عرض مسلسل عثمان بن ارطغرل الحلقة 7

وأكدت الشركة المنتجة أن مسلسل عثمان بن ارطغرل الحلقة 7، تم عرضها في التاسعة مساء أمس الأربعاء بتوقيت تركيا، والثامنة مساء بتوقيت مصر، ولمشاهدة الحلقة اليوم الخميس يمكن متابعة قناة الفجر الجزائرية اليوم في تمام الـ8 مساء بتوقيت القاهرة.
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مسلسل عثمان بن ارطغرل قيامة عثمان عثمان بن ارطغرل الحلقة 7

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