شاهد مسلسل عثمان بن ارطغرل الحلقة 7 عبر هذه الترددات

عثمان بن ارطغرل

الحلقة 7، حول ظهور السيد أرطغرل الأكبر، بعد أن توقع أغلب المشاهدين موته في الحلقات السابقة من أحداث

عثمان بن ارطغرل، وعاد

لإنقاذ ابنة عثمان الذي وقع في يد الصلبيين، وعلم أن ابنه تعرض للمزيد من التعذيب من قبل الصلبيين

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ولاقى المسلسل رواجًا كبيرًا بين المتابعين في الوطن العربي، وتسبب تأجيل الحلقة السابعة غضب كبير من المواطنين المتابعين للمسلسل بكافة أنحاء العالم.