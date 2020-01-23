"اليوم.. الكتاب العرب" ينظم احتفالية بحضور الشعراء العرب فى معرض الكتاب



ينظم الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب، برئاسة المفكر والشاعر د.علاء عبد الهادى، أمسية شعرية بحضور شعراء عرب ورؤساء اتحادات الكتاب العرب، وذلك اليوم الخميس 23 يناير الجاري، فى تمام الثانية عشر ظهرًا، فى الصالة الرئيسية للشعر، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، الذى انطلق امس، فى التجمع الخامس، ويستمر حتى 4 فبراير المقبل.



ويشارك فى الأمسية الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى من مصر، محمد علي شمس الدين من لبنان، المنصف الوهايبي من تونس، يوسف شقرة من الجزائر، سعد الدين شاهين من الأردن، صالح البيضاني من اليمن، عمر قدور من السودان، الهنوف محمد من الإمارات، محمد توفيق أبو علي من لبنان، مراد السوداني من فلسطين، على جعفر العلاق من العراق، والشاعر الدكتور محمد على شمس الدين من لبنان، والشاعر الدكتور المنصف الوهابى من تونس، وبمشاركة عدد من الكتاب والشعراء المصريين.

