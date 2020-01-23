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"ظريف": إيران ترحب بالحوار مع جيرانها الخليجيين

الخميس 23/يناير/2020 - 10:40 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، أن إيران ترحب بالحوار مع جيرانها الخليجيين في خضم التوتر المتزايد في الشرق الأوسط.

وكما ذكرت وكالة رويترز، كتب "ظريف" باللغة العربية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تظل إيران منفتحة على الحوار مع جيرانها ونعلن استعدادنا للمشاركة في أي عمل تكميلي يصب في مصلحة المنطقة".

وعلى صعيد آخر، سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، مجددا من الهجمات الإيرانية التي استهدفت قوات أمريكية في إحدى القواعد بالعراق.

وقال "ترامب" في تصريحات: "إنه لا يعتبر إصابات بارتجاج في المخ تعرض لها 11 من الجنود الأمريكيين في هجوم شنته إيران في الفترة الأخيرة على قاعدة عسكرية في العراق خطيرة".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت، في بيان منفصل يوم الأربعاء، إن المزيد من القوات نقل جوا من العراق إلى ألمانيا للتقييم الطبي بعد الهجوم الإيراني يوم الـ8 من ينايرعلى قاعدة تتمركز بها قوات أمريكية بعد الإعلان عن 11 حالة إصابة الأسبوع الماضي.

وأضاف البيان دون الخوض في تفاصيل أن من الممكن رصد المزيد من حالات الإصابة المستقبل، وقال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته إن نحو 10 من أفراد القوات نقلوا إلى ألمانيا.

وكان الحرس الثوري الإيراني قال، في الثامن من يناير، إنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض–أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية لا تزال محدودة.


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