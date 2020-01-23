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القمة الدخلاوية تطرح "شاب رايق" عبر اليوتيوب

الخميس 23/يناير/2020 - 11:00 ص
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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طرح فريق "القمة الدخلاوية" لغناء المهرجانات الشعبية مهرجانًا جديدًا يحمل عنوان "شاب رايق"، وذلك عبر قناة الفريق الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصد المهرجان على نسبة مشاهدة عالية، في الساعات الأولى من طرحه.

تفاصيل مهرجان "شاب رايق"

يقدم المهرجان كل من بندق، تيتو، حودة ناصر، ومن كلمات شاعر الغية، توزيع بندق، وتقول كلمات المهرجان: "لولا ولولا ولولا هما دول المعشوقين ناس جميلة وناس رجولة طول حياتهم في اليمين، سقفة تدوش اي دوشة وكله يرفع الادين".

يذكر أن شاعر الغية حودة، تعاون مع الثنائي تيتو وبندق، بعد انفصاله عن نجم المهرجان أحمد الفيلو، وقدم العديد من المهرجانات التي حصدت نجاح كبير داخل ساحه المهرجانات.
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