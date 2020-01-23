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إصابة 11 شخص في انقلاب سيارة بالبحيرة (أسماء)

الخميس 23/يناير/2020 - 10:54 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إسلام أمين
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أصيب 11 شخص من العمالة الزراعية، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة نصف نقل محملة بعمالة على طريق أبو المطامير نجيب محفوظ، بقرية الشعراوي، اتجاة الطريق الصحراوي.

البداية كانت بتلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية ووجود مصابين، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد سمير، رئيس مباحث مركز أبو المطامير، وبالفحص تبين إصابة 11 عاملًا.

كما تبين من المعاينة الأولية لرجال المباحث الجنائية بمدرية أمن البحيرة، أن المصابون هم كلًا من: "راضي صبحي الزواوي"، ١٤ سنه، مقيم بأبو كشيك أبو المطامير، مصاب بجرح قطعي بالأنف والزراع الأيسر، و"محمد عيد أبو ملك"، ١٤ سنه، مصاب بسحجات بالرأس وكدمات متفرقه، و"محمود أحمد الفيومي"، ١٨ سنة، مصاب بكدمه بالأنف والفم وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"خلف الله أحمد خلف عبد الواحد"،٢٠ سنه، مصاب بسحجات باليد اليمنى واليسرى، وجميعهم مقيمين بقرية نجيب محفوظ.

كما أصيب كلًا من: "مصطفى كامل عبد الرازق حميده"، ١٥ سنه، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، و"أحمد سعيد جمعة"، ١٥ سنه، مصاب بكدمه بالزراع الأيمن وسحجات متفرقة، و"منه محمود إبراهيم"، ١٣ سنه، مصابه كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و"أيمن فضل عواد"، ١٦ سنه، مصاب بكدمه بالزراع الأيمن، و"أسامه فضل عواد"، ١٨ سنه، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن، و"محمود خالد رياض الزعويلي"، ١٤ سنه، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و"إخلاص عوض زكي"، ٣٤ سنة، مصابة باشتباة كسر بالزراع الأيمن، وجميعهم من قرية نجيب محفوظ.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقي العلاج، وجاري تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.
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الكلمات المفتاحية

حادث تصادم النيابة العامة الفجر البحيرة أمن البحيرة

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